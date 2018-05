POL-DU: Hamborn: Mit einem Auto in einen Handyshop eingebrochen

Duisburg (ots) - In der Nacht zu heute (30. April, 2:45 Uhr) sind drei Unbekannte in ein Mobilfunkgeschäft am Hamborner Altmarkt eingebrochen. Die Videoaufnahmen des Geschäftes zeigen, wie sie mit einem Pkw gegen die Haupteingangstür gefahren sind. Die Tür wurde so beschädigt, dass die Täter sie leicht öffnen konnten. Das Trio betrat das Geschäft und verstaute Diebesgut in Plastiktüten. Wenige Minuten später flüchteten sie mit dem Auto. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mindestens 5.000 Euro. Was die Männer genau gestohlen haben, wird zurzeit noch geprüft. Alle drei Personen trugen grüne Handschuhe und Sneaker. Einer von ihnen hatte einen weinroten Jogginganzug an, ein anderer einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine schwarze Hose und der dritte Täter ein beiges oder weißes Oberteil und blaue Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten oder dem Pkw machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280 0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell