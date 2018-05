POL-DU: Wehofen: Männer leisten Widerstand

Duisburg (ots) - In der Nacht auf Montag (30. April, 1:45 Uhr) haben sich zwei Männer an der Schulze-Boysen-Straße den Anweisungen der Polizisten widersetzt und sie beleidigt. Nachbarn hatten die Beamten wegen einer Ruhestörung gerufen. Beide Männer zeigten sich uneinsichtig. Mit den Worten "Verpisst euch ihr Hurensöhne" beleidigte der 39-Jährige die Polizisten und drohte ihnen, seinen Hund auf sie zu hetzen. Der 35-Jährige rief den Mallinois zurück. Es gelang den Beamten schnell beide zu überwältigen. Den 39-Jährigen nahmen sie mit zur Wache. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Im Polizeigewahrsam sperrte sich der Duisburger erneut und schubste die Beamten. Die Polizisten zogen sich Prellungen zu, blieben aber dienstfähig. Weil der Mann über Schmerzen an der Schulter klagte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte.

