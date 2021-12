Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Zoll stellt Paketsendung mit Marihuana sicher

Hamburg (ots)

Spezialkräfte der Hamburger Zollfahndung haben am Montag den Empfänger einer Paketsendung mit Marihuana festgenommen. 14 Kilogramm des Betäubungsmittels wurden sichergestellt.

Der Beschuldigte nahm sein aus Spanien kommendes Paket am Montagnachmittag in einem Paketshop in Hamburg-Wandsbek in Empfang. Als er anschließend den Paketshop verließ, wurde er durch Kräfte der Spezialeinheit des Zollfahndungsamtes Hamburg festgenommen. Gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Er wurde dem Haftrichter zugeführt.

Das Rauschgift hat einen Schwarzmarktwert von etwa 140.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Hamburg, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg, dauern an.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell