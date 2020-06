Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Tausende Tabletten Betäubungsmittel in Kehl sichergestellt

Stuttgart (ots)

Tausende Tabletten Betäubungsmittel in Kehl sichergestellt

Bundespolizisten haben vergangenen Freitag in Kehl zwei mit dem Zug aus Frankreich einreisende Personen kontrolliert und in deren Gepäck unter anderem gut 8500 Tabletten mit dem Wirkstoff Buprenorphin gefunden. Hierbei handelt es sich um einen Drogenersatzstoff, der jedoch ebenfalls den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes unterliegt und von einem Arzt verschrieben werden muss. Ein entsprechendes Rezept lag jedoch nicht vor. Das aus Berlin stammende tatverdächtige Pärchen, ein 35-Jähriger und eine 25-Jährige, wurden am Samstag dem Haftrichter am Amtsgericht Offenburg vorgeführt, der Haftbefehl gegen die beiden erließ. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr und des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln führt das Zollfahndungsamt Stuttgart im Auftrag der Staatsanwaltschaft Offenburg.

Rückfragen bitte an:

Zollfahndungsamt Stuttgart

Pressesprecherin

Silke Jakobi

Telefon: 0761 28298 630 mobil: 0172 2579422

Fax: 0711 52041 1060

E-Mail: presse@zfas.bund.de

http://www.zoll.de

Original-Content von: Zollfahndungsamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell