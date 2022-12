PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisstensuche - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Hofheim (ots)

Seit Freitag, den 02.12.2022, 16:00 Uhr wird die 83-jährige Eva Rother aus Eschborn-Niederhöchstadt vermisst. Frau Rother verließ die Seniorenresidenz in der Gartenstraße in Eschborn in unbekannte Richtung und konnte bislang, trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, nicht wieder aufgefunden werden. Frau Rother kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 165-170 cm groß, kurze graue und leicht gewellte Haare. Sie ist mit einer lilafarbenen Felljacke, einer blauen Jeanshose, sowie schwarzen Lederschuhen bekleidet. Frau Rother trägt eine Brille und ist mutmaßlich mit einem Gehstock unterwegs. Die Gesuchte ist an Demenz erkrankt, so dass sie sich nur unzureichend orientieren kann und auf Hilfe angewiesen ist.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 96950, sowie alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell