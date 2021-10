PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickbetrüger erbeuten Gold und Bargeld +++ Taxifahrer in Bad Soden beraubt +++ Zahlreiche Fahrzeuge von Autoknackern angegangen +++ Schadensträchtige Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Älteres Ehepaar von dreisten Trickbetrügern abgezockt, Schwalbach am Taunus, Adlerstraße, Dienstag, 12.10.2021, 10:30 Uhr

(jn)Nachdem es in der zurückliegenden Woche zu zahlreichen Schockanrufen im Main-Taunus-Kreis gekommen war (wir berichteten am Donnerstag), meldete sich nun ein Schwalbacher Ehepaar bei der Polizei, welches den Kriminellen Wertgegenstände im Wert von einigen Tausend Euro übergeben hatte. Bereits am Dienstag, 12.10.2021 hatten die beiden in der Adlerstraße wohnhaften Senioren einen Anruf entgegengenommen, im Rahmen dessen sich der perfide Gesprächspartner als Sohn der beiden ausgegeben hatte. Mit einer schweren Erkrankung liege er aktuell im Krankenhaus und benötige dringend finanzielle Unterstützung, um die Krankenhauskosten stemmen zu können. In der Folge kam es um 10:30 Uhr zur Abholung von Gold und Bargeld an der Wohnanschrift der Geschädigten, wobei ein etwa 1,70 Meter großer Mann mit dunkler Kleidung, Kappe erschien und die Wertgegenstände in einer schwarzen Tasche entgegennahm.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Anwohner, die am Dienstagvormittag verdächtige Beobachtungen in der Adlerstraße in Schwalbach gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Taxifahrer von Quartett beraubt,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Samstag, 16.10.2021, 04:35 Uhr

(jn)Vier bislang unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Samstages in Bad Soden einen 63-jährigen Taxifahrer beraubt, der die Unbekannten zuvor in seinem Gefährt mitgenommen hatte. Das Quartett war zunächst in Frankfurt in das Taxi des Geschädigten gestiegen und hatte sich nach Bad Soden fahren lassen. Als die kriminellen Fahrgäste dann um 04:35 Uhr im Bereich der Hausnummer 31 der Königsteiner Straße ausstiegen, ohne Anstalten zu machen, den Fahrpreis noch begleichen zu wollen, stellte der 63-Jährige darüber hinaus fest, dass sein Geldbeutel verschwunden war. Als er die Unbekannten auf diesen Missstand ansprach, holte einer der Täter aus und schlug dem Mann mehrfach ins Gesicht, bevor die Beteiligten in unterschiedliche Himmelsrichtungen davonrannten. Der Taxifahrer musste zwecks weiterer medizinischer Behandlung in ein Krankenhaus. Auch im Verlauf einer Fahndung von Polizisten der Polizeidirektion Main-Taunus konnte keine der verdächtigen Personen mehr angetroffen werden.

Das Quartett setzte sich aus drei Männern und einer Frau, alle etwa 20 Jahre alt, zusammen. Ein Täter soll einen weißen Pullover mit roten Elementen im unteren Bereich sowie eine Jeans getragen und außerdem eine frische Wunde an der rechten Schläfe gehabt haben. Ein weiterer Täter sei dunkelhäutig und dunkel bekleidet gewesen. Die beteiligte Frau soll den Angaben des Geschädigten zufolge einen sehr kurzen Rock getragen haben.

Weitere sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim am Taunus, Brühlstraße, Mittwoch, 13.10.2021 bis Samstag, 16.10.2021, 18:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch und Samstag hatten es Einbrecher auf ein Hofheimer Einfamilienhaus abgesehen, aus welchem die Täter Beute im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet haben. Ermittlungen am Tatort in der Brühlstraße ergaben, dass die bislang unbekannten Täter zunächst die Eingangstür des Wohnhauses aufgebrochen und dann in mehreren Räumen Schränke und weitere Versteckmöglichkeiten durchsucht hatten. Letztlich verschwanden die Einbrecher unerkannt mit Schmuck und Bargeld. Als eine Nachbarin feststellte, dass ein Fenster längere Zeit offenstand, obwohl die Bewohner aktuell verreist sind, alarmierte die Frau die Polizei. Darüber hinaus hinterließen die Täter einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro an der Eingangstür.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Autoknacker in Tiefgarage unterwegs,

Eschborn, An der Grüngesweide, Hattersheimer Weg, Am Burggraben, Oberortstraße, An den Krautgärten, Nacht zum Samstag, 16.10.2021

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an mehreren in Eschborner Garagen geparkten Pkw verursacht. Die bislang unbekannten Autoknacker betraten auf unbekannte Art und Weise Tiefgaragen im Hattersheimer Weg, Am Burggraben, in der Oberortstraße und in der Straße "An der Grüngesweide". Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Innenraum von über einem Dutzend Fahrzeugen, indem sie jeweils ein Seitenfenster einschlugen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen blieben die Täter, zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen, größtenteils erfolglos und erbeuteten lediglich ein mobiles Navigationssystem und einen geringen Bargeldbetrag. Aus einer Tiefgarage in der Straße "An den Krautgärten" wurde in dem Zusammenhang ein schwarzes Mountainbike von "Specialized" mit der Modellbezeichnung "Stumpjumper FSR Expert Carbon" entwendet.

In allen Fällen hat das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte der Hofheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Wechselseitiger Schlagabtausch am helllichten Tag, Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Bahnhofsvorplatz, Samstag, 16.10.2021, 16:56 Uhr

(jn)Am späten Samstagnachmittag kam es am Flörsheimer Bahnhofsvorplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, nach der ein 27-Jähriger medizinisch behandelt werden musste. Um kurz vor 17:00 Uhr hatte der 27-Jährige einen 21 Jahre alten Mann angesprochen, der mit einer Frau auf einer Bank saß. Aus bislang nicht abschließend ermittelten Gründen kam es in der Folge zu einem wechselseitigen Schlagabtausch der beiden sich unbekannten Männer. Als die beiden nach Eintreffen der Polizei kontrolliert wurden, stellten die Beamten bei dem 27-Jährigen eine geringe Menge Drogen sicher und führten einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte bei dem 27 Jahre alten Mann einen Wert von über zwei Promille. Gegen beide Männer wird nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt.

6. Verkehrsunfallflucht mit 5.000 Euro Schaden, Hattersheim am Main, Weingartenstraße, Samstag, 16.10.2021, 18:00 Uhr bis Sonntag, 17.10.2021, 12:00 Uhr

(jn)In Hattersheim ist zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ein erheblicher Sachschaden an einem geparkten VW entstanden. Der Geschädigte hatte seinen blauen Golf in einer Parkbucht der Weingartenstraße geparkt und dann tags darauf bei seiner Rückkehr Kratzer sowie eine Eindellung an der Beifahrerseite festgestellt. Die Kosten für die Reparatur dürften sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei geht von einer Verkehrsunfallflucht aus und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

7. Schwarzer Audi bei Unfallflucht beschädigt, Hofheim am Taunus, Schmelzweg, Mittwoch, 13.10.2021, 06:00 Uhr bis Samstag, 16.10.2021, 10:15 Uhr

(jn)Ein Audi Avant ist in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche in Hofheim im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Der schwarze Wagen parkte zwischen Mittwoch, 06:00 Uhr und Samstag, 10:15 Uhr in einer Grundstückseinfahrt im Schmelzweg, als es zu dem Schaden im rechten Bereich des Hecks kam. Der genaue Ablauf ist noch unklar. Allem Anschein nach war der Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro jedoch durch ein weiteres Kfz verursacht worden.

Hinweise bitte an den Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

