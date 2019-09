PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 30.09.2019

Hofheim (ots)

1. Bürgersteig blockiert und zugeschlagen, Eschborn, Berliner Straße, Freitag, 27.09.2019, 22:20 Uhr

(jn)Am Freitagabend kam es in Eschborn zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 39-jährigen Mannes aus Eschborn. Wie der Geschädigte gegenüber der Polizei angab sei er gegen 22:20 Uhr auf dem Gehweg der Berliner Straße unterwegs gewesen, als er aufgrund eines auf dem Bürgersteig geparkten Fahrzeuges am Passieren gehindert wurde. Zudem waren die Türen des BMW geöffnet, weshalb der 39-Jährige das Quartett, welches sich am Auto aufhielt, darum bat, die Fahrzeugtür zu schließen. Statt der Bitte nachzukommen wurde der Eschborner beleidigt und erhielt kurze Zeit später auch einen Faustschlag ins Gesicht. Daraufhin musste er in einem Krankenhaus medizinisch untersucht werden. Die vier Männer, die zwischen 18 unter 26 Jahren alt gewesen sein sollen, waren indes vom Tatort geflüchtet und konnten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Ermittlungen zur Identität dauern an und werden von der Polizei in Eschborn geführt. Diese nimmt weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

2. Wohnungseinbruch ohne Beute, Sulzbach (Taunus), Schwalbacher Straße, Sonntag, 29.09.2019, 15:00 Uhr bis 16:20 Uhr

(jn)Derzeitigen Erkenntnissen zufolge mit leeren Händen sind ein oder mehrere unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch in Sulzbach am Sonntagnachmittag geflüchtet. Im Tatzeitraum zwischen 15:00 Uhr und 16:20 Uhr betraten die mutmaßlichen Einbrecher auf unbekannte Art und Weise ein Mehrfamilienhaus in der Schwalbacher Straße und öffneten gewaltsam die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach einer Beutesuche in der Wohnung flüchteten die Unbekannten - sehr wahrscheinlich ohne Diebesgut.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Schmierfinken festgenommen, Kelkheim (Taunus), Breslauer Straße, Sindlinger Wiesen, Freitag, 27.09.2019, 17:30 Uhr

(jn)In Kelkheim sind am Freitagnachmittag zwei Männer von einem Zeugen beobachtet worden, die in einer Parkanlage Graffiti gesprüht hatten. Gegen 17:30 Uhr meldete sich der 23-jährige Mitteiler aus Liederbach und gab an, soeben zwei Personen zu beobachten, die auf einem Spielplatz in den Sindlinger Wiesen mit Graffiti sprühen. Bei Eintreffen der Polizei wurden zwei 23 Jahre alte Männer aus Liederbach und Kelkheim angetroffen, die mehrere Spraydosen bei sich hatten. Diese wurden sichergestellt und darüber hinaus ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen das Duo eingeleitet.

Gegenstand der weiteren Ermittlungen wird nun sein, ob die 23-Jährigen auch für weitere Schmierereien verantwortlich sein könnten. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 bei der Kelkheimer Polizei.

4. Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrer verletzt, Hattersheim am Main, Schulstraße, Dürerstraße, Sonntag, 29.09.2019, gegen 13:50 Uhr

(jn)Für einen in Hattersheim wohnhaften Radfahrer endete seine Fahrt am Sonntag in einem Krankenhaus, nachdem er von einer 47-jährigen Autofahrerin angefahren wurde. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr der 29-jährige Mann gegen 13:50 Uhr die Schulstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Zeitgleich war die 47-jährige Fahrerin eines Renault auf der Dürerstraße in Richtung Mainzer Landstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die Renault-Fahrerin, die Schulstraße zu queren, wobei sie die Vorfahrt des von links kommenden Radlers missachtete. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, infolgedessen der 29-Jährige über die Motorhaube stürzte und sich Verletzungen zuzog. Nach einer ersten Behandlung am Unfallort musste der Gestürzte mit einer schweren Verletzung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zudem entstand sowohl am Pkw als auch am Velo Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

5. Mini bei Unfallflucht erheblich beschädigt, Hofheim am Taunus, Nordring, Donnerstag, 26.09.2019, 19:45 Uhr bis Freitag, 27.09.2019, 07:30 Uhr

(jn)In der Nacht zum Freitag ist in Hofheim ein schwarzer Mini erheblich beschädigt worden; der Unfallverursacher hatte sich indes unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zuletzt war der Pkw am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr noch intakt gewesen, als er ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Nordringes vor einem Autohaus parkte. Am nächsten Morgen waren dann erhebliche Unfallspuren an der linken Fahrzeugseite zu erkennen. Mutmaßlich war ein Verkehrsteilnehmer beim Befahren des Nordringes in Fahrtrichtung Niederhofheimer Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem stehenden Mini kollidiert. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen war der/die Fahrer/in weitergefahren.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell