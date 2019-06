PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 09.06.2019

Hofheim (ots)

1. Sachbeschädigung an Werbetafel, 65779 Kelkheim, Großer Haingraben 2 / Sonntag, 09.06.2019, 02:30 Uhr

Am Sonntagmorgen beschädigten Unbekannte eine Werbetafel im Großen Haingraben in Kelkheim. Der oder die Täter zerstörten die Glasscheibe der Werbetafel unter Zuhilfenahme eines Gegenstandes oder durch Gegentreten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0.

2. Sachbeschädigung an Streifenwagen der Polizei, 65812 Bad Soden a.Ts., Am Bahnhof / Samstag, 08.06.2019, 21:00 Uhr bis Sonntag, 09.06.19, 01:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Am Bahnhof in Bad Soden abgestellten Streifenwagen der Polizei. Der oder die Täter traten den linken Außenspiegel ab und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Versuchter Aufbruch eines Süßigkeiten-Automaten, 65795 Hattersheim OT Eddersheim, Nibelungenstr. 34 / Samstag, 08.06.2019, 23:01 Uhr

Kurz vor Mitternacht konnte ein Anwohner der Nibelungenstraße zwei jugendliche Personen beobachten, wie diese versuchten mit Hilfe einer langen Metallstange, den an der Hauswand angebrachten Automaten aufzuhebeln. Nachdem sie bemerkten, dass sie bei der Tatausführung beobachtet wurden, ließen die Personen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Neue Heimat. Es entstand Sachschaden am Automaten in Höhe von etwa 150EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell