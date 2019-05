PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für Sonntag, den 05.05.2019

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

Einbruch in Schule

Tatzeit: Fr., 03.05.2019, gg. 21:00 Uhr - Sa., 04.05.2019, gg. 16:30 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden, Sulzbacher Straße, Theodor-Heuss-Schule

Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Schulgelände der Theodor-Heuss-Schule in Bad Soden. Danach hebelten sie die Hauseingangstür des Verwaltungsgebäudes auf und gelangten so in das Gebäude. Im Erdgeschoss beschädigten sie den Schließmechanismus der Schiebescheibe zum Büro des Hausmeisters und entfernten diese. Im 1. Obergeschoss wurde eine weitere Tür aufgehebelt. Hier konnte eine geöffnete Geldkassette festgestellt werden. Im Anschluss wurden diverse Räume durch die Täter durchsucht und es wurde ein Tresor aus einem Schrank entwendet. Bisher ist zum Diebesgut bekannt, dass mehrere Busfahrkarten entwendet wurden, sowie ca. 100,- EUR Bargeld. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,00 EUR. Täterhinweise liegen nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hofheim unter der Tel.-Nr.: 06192-2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsdelikte

Trunkenheit im Straßenverkehr

Tatzeit: So., 05.05.2019, gg. 08:32 Uhr Tatort: 65795 Hattersheim, Kelsterbacher Straße

Zeugen wurden zur Tatzeit aufmerksam auf einen schwarzen Opel Vectra welcher in der Feldgemarkung "Posten-19-Weg" in Eddersheim stand. Im Fahrzeug hatten sich zwei männliche Personen aufgehalten, welche Alkohol konsumierten. Als sich das Fahrzeug dann in Bewegung setzte, kontaktierten die Zeugen die Polizeistation Hofheim, so dass das Fahrzeug wenige Kilometer später durch eine Funkstreife festgestellt und kontrolliert werden konnte. Der Fahrzeugführer, ein 29-jähriger Flörsheimer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Er wurde zur Dienststelle verbracht wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Unfallzeit: Sa., 04.05.2019, gg. 16:11 Uhr Unfallort: 65830 Kriftel, Frankfurter Straße

Ein 51-jähriger Rüsselsheimer befuhr die Frankfurter Straße in Kriftel mit einem Hochgeschwindigkeitsfahrrad aus Richtung A66 kommend in Fahrtrichtung der Hattersheimer Straße. Er fuhr wenigstens 30 km/h. An der Unfallstelle überquerte ein 56-jähriger Fußgänger aus Kriftel die Fahrbahn, ca. 10 m von einer Fußgängerampel entfernt. Die Lichtzeichenanlage war für Fußgänger auf Rot geschalten, für Fahrzeugführer auf Grün. Der Fahrradfahrer konnte keine Gefahrenbremsung mehr durchführen und kollidierte mit dem Fußgänger. Beide Parteien stürzten zu Boden. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leichtverletzt. Ein Rettungswagen wurde hinzugerufen und versorgte den Fußgänger ambulant. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

