POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis am 02.04.2019

Hofheim (ots)

1. Von Radfahrer geschlagen, Eschborn, Kölner Straße, 01.04.2019, 08.45 Uhr bis 08.50 Uhr,

(pl)Ein 35-jähriger Fußgänger wurde am Montagmorgen in der Kölner Straße in Eschborn von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer geschlagen und beleidigt. Nach Angaben des Geschädigten habe ihn der auf einem schwarzen City-Bike sitzende Täter, nach einem vorangegangenen Konflikt aufgrund der Fahrweise, gegen 08.45 Uhr in der Kölner Straße angegriffen und beleidigt. Als Schlagmittel soll neben der Faust auch der Fahrradhelm des Angreifers zum Einsatz gekommen sein. Bei dem Angriff wurde der 35-Jährige leicht verletzt und dessen Brille beschädigt. Der Fahrradfahrer, welcher mit einem schwarzen City-Bike und einem weißen Fahrradhelm unterwegs war, soll etwa 45- 60 Jahre alt gewesen sein und kurze, graue Haare, einen Dreitagebart sowie ungepflegte gelbe Zähne gehabt haben. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

2. 29-Jähriger greift Busfahrer an, Liederbach, Niederhofheim, Wachenheimer Straße, 02.04.2019, 06.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen wurde in Niederhofheim der Fahrer eines Linienbusses von einem 29-jährigen Mann angegriffen. Der Busfahrer hatte gegen 06.00 Uhr an der Bushaltestelle in der Wachenheimer Straße angehalten. Als dann der 29-Jährige durch die vordere Tür in den Bus einstieg, soll dieser auf den Geschädigten zugegangen sein und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Angreifer, welcher anschließend die Flucht ergreifen wollte, konnte von dem Busfahrer und zwei weiteren Personen nach einer kurzen Verfolgung eingeholt und bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten festgehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und eine kleinere Menge Drogen mit sich führte. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der 29-Jährige zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich nun in dementsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Container aufgebrochen, Hofheim-Wallau, Am Wandersmann, Sonntag, 31.03.2019, 13.00 Uhr bis Montag, 01.04.2019, 09.30 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und Montag haben Einbrecher auf einer Parkfläche im Gewerbegebiet "Am Wandersmann" in Hofheim zugeschlagen und Elektroaltgeräte im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Hierzu brachen die Unbekannten einen Container auf der Rückseite eines dortigen Elektronikgeschäftes auf, aus welchem sie ihre Beute entnahmen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

4. Handtasche aus Audi entwendet, Bad Soden am Taunus, Hasselstraße, Sonntag, 31.03.2019, 22.30 Uhr bis Montag, 01.04.2019, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag haben Autoaufbrecher in der Hasselstraße in Bad Soden am Taunus eine Handtasche aus einem geparkten Audi A 1 entwendet. Die bisher unbekannten Täter beschädigten hierzu die Scheibe der Beifahrertür des weißen Audi und ergriffen durch die entstandene Öffnung ihre Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher scheitern an Eingangstür, Sulzbach, Hauptstraße, Freitag, 29.03.2019, 18.30 Uhr bis Montag, 01.04.2019, 07.45 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes scheiterten Einbrecher bei dem Versuch, in eine Krankengymnastikpraxis in der Hauptstraße in Sulzbach einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht, die Eingangstür der im Erdgeschoß gelegenen Praxis gewaltsam zu öffnen, woraufhin sie unerkannt die Flucht ergriffen. Der dadurch entstandene Sachschaden an der Tür wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

6. Fenster von Schule halten Einbruchsversuch stand, Bad Soden am Taunus-Neuenhain, Schwalbacher Straße, Sonntag, 31.03.2019, 22.00 Uhr bis Montag, 01.04.2019, 08.15 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag haben die Fenster einer Grundschule in der Schwalbacher Straße in Bad Soden-Neuenhain einem Einbruchsversuch standgehalten. Der dabei entstandene Sachschaden an den beiden Fenstern wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

7. Bewohner vertreibt Einbrecher, Kelkheim-Münster, Neue Heimat, Dienstag, 02.04.2019, 03.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag hat der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Neue Heimat" in Kelkheim-Münster einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt und vertrieben. Der Unbekannte hatte sich gegen 03.30 Uhr an den Terrassentüren an der Gebäuderückseite des Wohnhauses zu schaffen gemacht, als der Bewohner durch die Geräusche geweckt wurde und nach dem Rechten sah. Dadurch konnte der Bewohner den Einbrecher augenscheinlich vertreiben, noch bevor dieser die Wohnung betrat. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

8. 6-jähriger Junge von Auto angefahren, Hattersheim, Am Eisernen Steg, Montag, 01.04.2019, 19.40 Uhr

(si)Am Montagabend wurde ein 6-jähriger Junge in der Straße "Am Eisernen Steg" in Hattersheim von einem Seat angefahren und schwer verletzt. Die 37 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr den Eisernen Steg in Richtung Pregelstraße, als der Junge auf seinem Fahrrad zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße fuhr und von dem Pkw erfasst wurde. Der 6-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

