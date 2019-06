POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 11.06.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Von Fahrrad gezerrt, Brechen-Niederbrechen, Friedhof, Dienstag, 11.06.2019, 02.20 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag hatte es ein bisher unbekannter Mann im Bereich des Friedhofes in Niederbrechen auf ein Mountainbike der Marke Trek im Wert von rund 3.000 Euro abgesehen. Der Täter soll einen 16-jähriger Jugendlichen, gegen 02.20 Uhr, von dem Zweirad gezerrt haben und im Anschluss mit dem Fahrrad in Richtung Friedhof geflüchtet sein. Laut den Angaben des Geschädigten sei der Dieb zwischen 1,80 m und 1,90 m groß sowie korpulent gewesen und habe ein ausländisches Erscheinungsbild gehabt. Bekleidet soll der Mann mit einem gelben Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Hose gewesen sein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Scheibe von Fiat eingeschlagen, Bad Camberg, Im Gründchen, Sonntag, 09.06.2019, 08.45 Uhr bis Montag, 10.06.2019, 17.30 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und Montag haben Autoaufbrecher in der Straße "Im Gründchen" in Bad Camberg zugeschlagen. Die Unbekannten beschädigten die Scheibe eines auf dem P&R Parkplatz am Bahnhof geparkten schwarzen Fiat Punto und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher erbeuten Schmuck, Dornburg-Thalheim, Leimenkaut, Samstag, 08.06.2019, 10.00 Uhr und Montag, 10.06.2019, 15.00 Uhr

(si)Zwischen Samstag und Montag haben Einbrecher in der Straße "Leimenkaut" in Thalheim Schmuck aus einen Einfamilienhaus entwendet. Die Unbekannten verschafften sich durch ein Terrassenfenster im Erdgeschoß gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Souvenirladen am Dom von Einbrechern heimgesucht, Limburg, Domstraße, Sonntag, 09.06.2019, 18.30 Uhr bis Montag, 10.06.2019, 09.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag wurde ein Souvenirladen am Limburger Dom von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür des Geschäftes und entwendeten mehrere Postkarten sowie Münzgeld im Gesamtwert von rund 200 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Unbekannter zeigt sich Frau in schamverletzender Weise, Limburg, Josefstraße, Samstag, 08.06.2019, 16.30 Uhr

(si)Am Samstagnachmittag hat sich ein bisher unbekannter Mann in der Josefstraße in Limburg in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann soll zunächst telefonierend die Josefstraße entlanggelaufen sein, bevor er sich zwischen eine Hauswand und einen dort stehenden Dixi-Container stellte. Dort habe er dann seine Hose geöffnet und sich einer Zeugin in schamverletzender Weise gezeigt. Als die Frau schließlich in ein Wohnhaus flüchtete, sei der Mann in unbekannte Richtung weitergelaufen. Die Zeugin beschrieb den Täter als etwa 30 Jahre alt sowie circa 1,75 m groß und schlank. Zudem soll er ein südländisches Erscheinungsbild und dunkles lichtes Haar gehabt haben. Bekleidet sei der Mann mit dunkler Oberbekleidung gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Elektrogeräte und Tresor aus Wohnhaus entwendet, Merenberg, Boschstraße, Samstag, 08.06.2019, 23.00 Uhr bis Sonntag, 09.06.2019, 09.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag haben Einbrecher in der Boschstraße in Merenberg zugeschlagen. Die Unbekannten verschafften sich durch ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgenständen, bevor sie unter anderem mit mehreren Elektronikgeräten und einem Tresor unerkannt die Flucht ergriffen. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Einbruch in Tanzschule, Limburg, Eschhöfer Weg, Samstag, 08.06.2019, 17.00 Uhr bis Sonntag, 09.06.2019, 10.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter im Eschhöfer Weg in Limburg in eine Tanzschule eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich durch eine Notausgangstür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgenständen. Hierzu brachen sie im Inneren weitere verschlossene Türen auf und ergriffen im Anschluss die Flucht, ohne etwas aus dem Gebäude entwendet zu haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

8. Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Limburg, Bahnhofsplatz, Sonntag, 09.06.2019, 01.50 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag kam es am Bahnhofsplatz in Limburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass ein Mann am Boden liegend von mehreren Personen geschlagen und getreten worden wäre. Als die Zeugen auf die Personengruppe zuliefen, sollen zwei bis drei Personen in Richtung Werkstatt geflüchtet sein. Sowohl der Geschädigte als auch seine beiden Begleiter konnten gegenüber der hinzugerufenen Streife keine Angaben zum Tathergang machen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

9. Täter flüchten nach Sachbeschädigung an Seat, Elz, Wilhelmstraße, Sonntag, 09.06.2019, 04.50 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Seat auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäftes in der Wilhelmstraße in Elz beschädigt. Ein Zeuge wurde gegen 04.50 Uhr durch Geräusche auf die Tat aufmerksam und nahm die Verfolgung zweier mutmaßlicher Täter in Richtung Webergasse auf. Zusammen mit einem weiteren Zeugen gelang es dem Mann schließlich, die Tatverdächtigen in der Webergasse bis zum Eintreffen einer Streife festzuhalten. An dem Seat waren unter anderem der Tankdeckel und ein Außenspiegel abgerissen sowie ein weiterer Außenspiegel abgeknickt worden. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 20 und 21 Jahren wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

10. Hochwertige Kompletträder aus Garage entwendet, Weilmünster-Laubuseschbach, Am Krohküppel, Sonntag, 09.06.2019, 13.00 Uhr bis Montag, 10.06.2019, 13.10 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und Montag haben Diebe einen Satz hochwertige Kompletträder aus einer Garage in der Straße "Am Krohküppel" in Laubuseschbach entwendet. Der Wert der Autorreifen samt Felgen wird auf mindestens 1.400 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

11. Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt, Limburg, Kapellenstraße, Freitag, 07.06.2019, 10.45 Uhr

(si)Eine 25 Jahre alte Autofahrerin wurde am Freitagvormittag bei einem Unfall auf der Kapellenstraße in Limburg schwer verletzt. Die 25-Jährige befuhr mit ihrem BMW die Kapellenstraße in Fahrtrichtung Limburger Straße, als ein Dacia von der Müschener Straße nach links auf die Kapellenstraße abbiegen wollte. Dabei übersah der 69-jährige Dacia-Fahrer augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten BMW und stieß mit diesem zusammen. Die BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

12. Kontrolle über Honda verloren, Beselich-Heckholzhausen, Limburger Straße, Sonntag, 09.06.2019, 18.10 Uhr

(si)Am frühen Sonntagabend hat ein 32-jähriger Honda-Fahrer in der Limburger Straße in Heckholzhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte gegen eine dortige Leitplanke. Der Mann war mit seinem Pkw von der B 49 in Richtung Heckholzhausen unterwegs, als er in einer Linkskurve zunächst von der Fahrbahn abkam und schließlich an der Leitplanke zum Stilstand kam. Sowohl die Leitplanke als auch der Honda wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt. Ein zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug sitzender 2-jähriger Junge wurde von einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

