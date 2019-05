PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 30.05.2019

Limburg (ots)

--Ölspur verrät Unfallflüchtigen - - Mehrere Zeugen teilten am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr mit, dass ein PKW ein Verkehrsschild beschädigte. Dieser sei ohne sich um den Schaden zu kümmern weitergefahren; ein Kennzeichen konnten die Zeugen jedoch nicht ablesen. Der Unfall passierte an der Ausfahrt B 49 Runkel-Dehrn. Durch den Zusammenstoß mit dem Schild wurde wohl der Unterboden des PKW beschädigt und das Fahrzeug verlor folglich Motoröl. Die Beamten konnten die Ölspur von der Unfallstelle über Ahlbach, Faulbach bis nach Hadamar verfolgen. Hier stand der PKW mit seinem Fahrer in einem Wohngebiet. Gegen den 49-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.700 Euro.

