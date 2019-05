PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizei für die Region Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

Pressemitteilung der Polizei für die Region Limburg-Weilburg

1. Autoaufbrecher unterwegs, acht BMW betroffen, Montag, 27.05.2019, 18:00 Uhr - Dienstag, 28.05.2019, 05:00 Uhr, Niederbrechen, (hf) In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in Niederbrechen in mehrere BMW mit der Zielrichtung fest eingebaute Navigationssysteme und Lenkräder ein. Das Hauptaugenmerk der Täter richtete sich hierbei auf Modelle der 1er- und 3er Reihe. In jeweils einem Fall gingen die Täter auch einen 5er BMW sowie einen BMW X1 an. Die betroffenen Fahrzeuge standen in der Taunusstraße, Am Engelsstück, Dirichsstraße, Händelstraße, Leharstraße, Egerländer Straße sowie in der Straße Auf dem Umgang. In fast allen Fällen schlugen die Täter die hintere Dreiecksscheibe ein und gelangten so in das Wageninnere. Dort bauten sie fachmännisch in vier Fällen das fest eingebaute Navigationssystem und in drei Fällen das Lenkrad aus. In einem Fall entwendeten die Täter einen Laptop aus einem 1er BMW. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen. In einer zurückliegenden Einbruchserie in PKW konnte die Polizei in Limburg einen Erfolg vermelden. Auch in diesen Fällen wurden ausnahmslos fest eingebaute Navigationssysteme sowie Lenkräder aus unterschiedlichen Baureihen der Marke BMW entwendet. Hier konnten über 40 Taten aus den vergangenen sechs Monaten im Bereich Limburg-Weilburg einer Gruppierung um zwei 27- jährige und 21- jährige Litauer zugeordnet werden. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter wurde der 21-jährige Festgenommene in Untersuchungshaft genommen. Sein 27- jähriger Komplize wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Unfall mit einem Leichtverletzten und Sachschaden, Dienstag, 28.05.2019, 12:43 Uhr, Elbtal, Siegener Straße, (hf) Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen wurde ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen kam ein 31- Jähriger mit seinem VW Passat aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem 57- Jährigen LKW- Fahrer zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 31- Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

3. Unfallflucht in Bad Camberg, Sonntag, 26.05.2019, 19:00 Uhr - Montag, 27.05.2019, 12:30 Uhr, Bad Camberg, Guttenbergplatz, (hf) Von Sonntag auf Montag wurde ein auf dem Guttenbergplatz abgestellter schwarzer Skoda Octavia durch einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem Skoda konnten Anhaftungen von blauem Lack sichergestellt werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell