PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 17.05.2019

Limburg (ots)

1. Kamera von Garage entwendet, Hadamar, Herzenbergweg, Mittwoch, 15.05.2019, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 16.05.2019, 06.00 Uhr

(si)Auf eine Videokamera hatten es Diebe in der Nacht zum Donnerstag im Herzenbergweg in Hadamar abgesehen. Die Kamera im Wert von rund 350 Euro war an dem Dachvorstand einer dortigen Garage angebracht und wurde von den Tätern gewaltsam aus ihrer Befestigung gerissen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Handtasche aus Ford entwendet, Limburg, Gartenstraße, Mittwoch, 15.05.2019, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 16.05.2019, 09.30 Uhr

(si)Autoaufbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag in der Gartenstraße in Limburg zugeschlagen und eine zurückgelassene Handtasche aus einem geparkten Ford entwendet. Hierzu beschädigten die Unbekannten eine Scheibe des grauen Fiesta und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Werkzeuge aus Kastenwagen entwendet, Merenberg, Barig-Selbenhausen, Schulstraße, Mittwoch, 15.05.2019, 23.00 Uhr bis Donnerstag, 16.05.2019, 06.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag habe sich Autoaufbrecher in der Schulstraße in Barig-Selbenhausen an einem VW Crafter zu schaffen gemacht. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Tür des weißen Kastenwagens und entwendeten aus diesem mehrere Werkzeuge im Wert von rund 1.500 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Mercedes prallt gegen Mauer und geparkten Pkw, Weilburg-Hasselbach, Zum Wasen, Donnerstag, 16.05.2019, 12.20 Uhr

(si)Am Mittwochmittag ist ein Mercedes in der Straße "Zum Wasen" in Hasselbach gegen eine Mauer geprallt. Der 53-jährige Fahrer des Mercedes bog von der Allendorfer Straße in die Straße "Zum Wasen" ab, als er aus bisher ungeklärtem Grund von der Fahrbahn abkam und die Mauer touchierte. Im Anschluss fuhr der Mann noch rund 200 Meter weiter und stieß dann mit einem geparkten Pkw zusammen. Bei dem Unfall wurde der 53-Jährige so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

5. VW Crafter fährt auf Sattelzug auf, Autobahn 3, Höhe Abfahrt Limburg-Nord, Fahrtrichtung Frankfurt, Freitag, 17.05.2019, 11.45 Uhr

(si)Am Freitagmittag musste die Autobahn 3 in Höhe Limburg Nord für knapp 2 Stunden wegen eines schweren Unfalls voll gesperrt werden. Ein türkischer Sattelzug war, gegen 11.45 Uhr, auf der A 3 in Fahrrichtung Frankfurt unterwegs, als ein hinter dem Sattelzug fahrender VW Crafter mit Pkw-Anhänger aus bisher ungeklärter Ursache auf den Sattelzug auffuhr. Eine hinter dem Crafter fahrende 26-jährige Polo-Fahrerin versuchte noch dem Kastenwagen auszuweichen und touchierte dabei den Anhänger des Crafters. Im Anschluss kam der Polo auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 26 Jahre alte Fahrer des Kastenwagens wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Im Anschluss wurde der 26-Jährige zur Behandlung mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein 26 Jahre alter Beifahrer sowie die Fahrerin des Polo wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und mussten zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und der Sperrung staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt bis zum Dernbacher Dreieck zurück.

6. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg,

(si)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche im Bereich Limburg-Weilburg:

Dienstag: Bundesstraße 417, Gemarkung Hünfelden, Fahrtrichtung Wiesbaden

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben der veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

