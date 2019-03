PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für Sonntag, 24.03.2019

Limburg (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

In der Zeit zwischen Samstag, den 09.03.2019, 08:00 bis Samstag, den 23.03.2019, 12:00 Uhr wurde auf dem Campingplatz Odersbach, Runkeler Straße 5a, 35781 Weilburg auf einer Parzelle ein Metallgerätehaus aufgebrochen. Aus diesem wurden diverse Arbeitsgeräte und Motorradhelme entwendet. Zudem wurde ein dort gelagertes Motorcross-Bike beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 500,- EUR.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit von Donnerstag, dem 21.03.2019, 18:00 Uhr bis Freitag, den 22.03.2019, 18:30 Uhr wurden auf dem Gelände der katholischen Kirchengemeinde in 35792 Löhnberg, Kirschbergstraße 12 von unbekannten Tätern die Scheibe einer Gartenhütte eingeschlagen. Zudem wurden diverse Pflanzkübel mit Bauschaum besprüht und dann auf Mülltonnen aufgetürmt. Zudem wurde ein Feuer auf einem Erdhügel entzündet. Es entstand neben den Aufräumarbeiten ein Sachschaden von circa 300,- EUR.

Urkundenfälschung, (Gebrauch gestohlener Kennzeichen), u. a.

Am gestrigen Samstag, gegen 22:35 Uhr fiel mehreren Personen bei der Diskothek "Musikpark" in Limburg ein blauer Pkw Ford Mondeo auf. Bei einer Überprüfung der Kennzeichen F-MI 570 wurde dann festgestellt, dass diese gestohlen waren. Bevor die Polizei eintraf, war die Person zu Fuß geflüchtet. Zurück blieb nur der Pkw mit den angebrachten Kennzeichen. Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannte männliche Person wegen Urkundenfälschung, Diebstahl von Kennzeichen und anderen Delikten.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 zu melden, wenn ihnen diese Person aufgefallen ist oder sie Hinweise auf dessen Identität haben. Gesucht wird eine männliche Person, 20 - 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, normale Statur, bekleidet zur Tatzeit mit einer grünen Jacke, rotem Oberteil und blauen Jeans.

Trunkenheitsfahrt

Einer uniformierten Streifenbesatzung fiel am heutigen Morgen, gegen 03:00 Uhr in der Frankfurter Straße in Limburg ein schwarzer Mercedes durch seine stark überhöhte Geschwindigkeit auf. Erlaubt waren in diesem Bereich zur Nachtzeit lediglich 30 km/h, die er mit seinen ca. 80 km/h deutlich überschritt. Im weiteren Verlauf fuhr er dann auch mit teilweise bis zu 140 km/h. Erst im Bereich Blumenrod konnte der "Raser" gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Hierbei fiel auf, dass er unter leichtem Alkoholgenuss stand. Es wurde vor Ort ein vorläufiger Atemalkoholgehalt von 0,62 Promille festgehalten, da die Fahrt mit der deutlich überhöhten Geschwindigkeit als Ausfallerscheinungen gewertet werden können, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

i. A. für die PD Limburg-Weilburg

Janevski, Polizeihauptkommissar

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell