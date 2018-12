POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 09.12.2018

Limburg (ots) - Kriminalitätslage:

Geldbörse aus Pkw entwendet Tatort: 65594 Runkel-Steeden, Steedener Hauptstraße Tatzeit: Sonntag, 09.12.2018, 03:14 Uhr

Zur Tatzeit schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines geparkten Pkw, VW, Golf ein und gelangten durch die entstandene Öffnung in den Fahrzeuginnenraum. Aus dem Pkw wurden Gegenstände im Wert von ca. 200 EUR entwendet. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrslage:

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Tatort: 65611 Brechen-Niederbrechen, Limburger Straße 24 Tatzeitraum: Samstag, 08.12.2018, 16:35 Uhr bis 17:48 Uhr

Im Tatzeitraum streifte ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Pkw beim Vorbeifahren. An dem geparkten Pkw, BMW, 320D, rot wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

POK May

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell