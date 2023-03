PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrradcodier-Aktion der Polizeistation Bad Homburg - Schnell Termin sichern!

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg, Saalburgstraße 116, Freitag, 31.03.2023, 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

(pa)Kommende Woche Freitag (31.03.2023) bietet die Polizei in Bad Homburg interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus den Bereichen Bad Homburg und Friedrichsdorf eine kostenlose Codierung ihrer Fahrräder an.

Die Aktion findet von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr auf dem Gelände der Polizei in der Saalburgstraße statt. Interessierte werden darum gebeten, sich per E-Mail an svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de anzumelden. Eine Codierung ohne vorherige Anmeldung ist leider nicht möglich, da die vorhandenen Termine begrenzt sind.

Bei der Codierung wird eine individuelle Kennung in den Rahmen des Rades graviert, welche verschlüsselte Informationen darüber enthält, wessen Eigentum das Fahrrad ist. Ein über der Gravur angebrachter Aufkleber lässt direkt erkennen, dass das Velo codiert ist. Neben dem Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, Bestohlenen ihr entwendetes Fahrrad zurückbringen zu können. Benötigt werden für die Codierung außer dem Fahrrad lediglich ein Personalausweis und ein Eigentumsnachweis (zum Beispiel die Rechnung). Bei Pedelecs oder E-Bikes bitte die Batterieschlüssel nicht vergessen. Fahrräder mit Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmenvarianten sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften für eine Codierung nicht geeignet.

Es wird weiterhin empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß nicht immer übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

