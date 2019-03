PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 22.03.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruch entwendet, Bad Homburg v. d. Höhe, Berliner Straße, 21.03.2019, 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend erbeuteten Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Bad Homburg Bargeld und Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro. Die Täter kletterten hierzu auf einen zu Balkon, der zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße gehört. Dort öffneten sie gewaltsam die Balkontür, durch die die ins Wohnungsinnere gelangten. Hier wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Mitsamt der Beute gelang es den Einbrechern, sich unerkannt zu entfernen.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, Wehrheim, Am Erlenbach / Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Platanenring, 20.03.2019 bis 21.03.2019

(pa)Zu einigen Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen kam es am Mittwoch und Donnerstag in Wehrheim und Ober-Erlenbach. In Wehrheim beschmierten Unbekannte zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr und Donnerstag, 07.45 Uhr, mittels Sprühfarbe gleich fünf in der Straße "Am Erlenbach" abgestellte Fahrzeuge. Der Schaden wird auf insgesamt mindestens 1.000 Euro geschätzt. Einen dreimal so hohen Schaden musste der Besitzer eines Volvos am Donnerstag in Ober-Erlenbach feststellen. Jemand hatte in der Zeit zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 11.45 Uhr, sein im Platanenring geparktes Fahrzeug rundherum zerkratzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei den Polizeistationen Oberursel unter (06171) 6240 - 0 oder Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Mountainbike gestohlen, Oberursel, Platz des 17. Juni, 19.03.2019, 18.00 Uhr bis 20.03.2019 15.30 Uhr

(pa)Ein Mountainbike der Marke "Cube" im Wert von rund 600 Euro wurde am Oberurseler Bahnhof entwendet. Der Besitzer hatte sein Fahrrad am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr dort abgestellt und per Kabelschloss gesichert. Als er am Mittwoch gegen 15.30 Uhr zurückkam, musste er feststellen, dass Unbekannte sein Rad samt Schloss entwendet hatten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Oberursel unter (06171) 6240 - 0 zu melden.

4. Diebe stehlen Altmetall, Wehrheim, Industriestraße, 20.03.2019, 17.00 Uhr bis 21.03.2019 14.00 Uhr

(pa)Vom Firmengelände eines Handwerksbetriebes in Wehrheim stahlen Unbekannte Metall im Wert von rund 150EUR. Zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 14.00 Uhr, begaben sich die Täter auf den Hof des Unternehmens und entwendeten das dort gelagerte Altmetall. Im Rahmen des Abtransportes beschädigten sie zudem zwei in der Firmeneinfahrt geparkte Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand.

Die Polizeistation in Usingen bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

5. Geparktes Fahrzeug beschädigt - Unfallverursacher unbekannt, Steinbach, Obergasse, 20.03.2019, 16.30 Uhr bis 21.10 Uhr

(pa)Am Mittwoch verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in Steinbach mehrere Tausend Euro Sachschaden an einem geparkten Skoda. Dessen Besitzer hatte sein Fahrzeug gegen 16.30 Uhr in der Obergasse am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 21.10 Uhr stellte er fest, dass jemand im Bereich des hinteren Stoßfängers offenbar dagegen gefahren war. Statt sich um den Schaden und dessen Regulierung zu kümmern, war der Unfallverursacher unerkannt davongefahren.

Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter (06171) 6240 - 0 melden.

6. Verkehrsunfall mit drei Verletzten, Bad Homburg v. d. Höhe, Siemensstraße, 22.03.2019, gg. 05.20 Uhr

(pa)Rund 10.000 Euro Sachschaden sowie drei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am frühen Freitagmorgen in Bad Homburg ereignete. Gegen 05.20 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit einem Kleintransporter die Siemensstraße in Richtung Zeppelinstraße. Aus der Benzstraße, aus Richtung Werner-Reimers-Straße kommend, wollte der 20-jährige Fahrer eines mit drei Personen besetzten VW Touran nach links in die Siemensstraße einbiegen. Er übersah offenbar den herannahenden Kleintransporter und fuhr seitlich in dessen Fahrzeugflanke. Hierbei zogen sich der VW-Fahrer, einer seiner Mitfahrer sowie der Fahrer des Iveco leichte Verletzungen zu. Zwei der Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

7. Gesundheitliche Probleme am Steuer - Zeugin verhindert Schlimmeres, K739 zw. Niederlauken und Usingen, 21.03.2019, gg. 15.30 Uhr

(pa)Eine aufmerksame Zeugin stoppte am Donnerstag auf der Kreisstraße 739 zwischen Niederlauken und Usingen einen 90-jährigen Autofahrer, der in Schlangenlinien fuhr und bereits gegen mehrere Leitpfosten gefahren war. Durch Ausbremsen seines Pkws konnte die Frau den Senior zum Anhalten bringen. Der 90-Jährige machte auf die Zeugin den Eindruck, ein gesundheitliches Problem zu haben. Dies bestätigte sich beim Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Mann wurde mit Verdacht auf einen Schlaganfall in ein Krankenhaus eingeliefert. Der an seinem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Dass nichts Schlimmeres passierte, ist dem beherzten Eingreifen der Zeugin zu verdanken.

8. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 13. Kalenderwoche,

(pa) Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Gemarkung Kronberg, B455, gegenüber Opel-Zoo

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

