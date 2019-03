PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 20.03.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.) Einbrecher entwenden Bargeld, Neu-Anspach, Anspach, Robert-Bosch-Straße, 20.03.2019, 00.00 Uhr bis 04.00 Uhr

(pa)Zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt kam es in der Nacht zum Mittwoch in Anspach. Bisher unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mitternacht und 04.00 Uhr morgens durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Büroräume eines in der Robert-Bosch-Straße ansässigen Betriebes. Diese durchsuchten sie nach Geld und Wertgegenständen. Mit mehreren Tausend Euro Bargeld gelang es den Tätern, sich unerkannt zu entfernen.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2.) Scheibe an Pkw eingeschlagen - Sonnenbrillen gestohlen, Grävenwiesbach, Naunstädter Straße, 19.03.2019, 16.30 Uhr bis 20.03.2019, 00.50 Uhr

(pa)Auf zwei in der Mittelkonsole eines BMW befindliche Sonnenbrillen hatten es unbekannte Autoaufbrecher in Grävenwiesbach abgesehen. Der Fahrer hatte das Fahrzeug am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestellt. Bei seiner Rückkehr nachts gegen 00.50 Uhr musste er feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Sonnenbrillen im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet worden waren.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3.) Zwei Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Oberusel, Bommersheim / Bad Homburg v. d. Höhe, 19.03.2019,

(pa)Am Dienstag hielten Polizeibeamte im Hochtaunuskreis zwei Autofahrer an, die ihre Fahrzeuge mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Gegen 07.30 Uhr ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis ein, wonach in Bommersheim ein Mann am Steuer seines Wagens augenscheinlich einen Joint rauche. Eine Streife hielt den Verkehrsteilnehmer in seinem VW Golf an, der Verdacht des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erhärtete sich. Im Fahrzeug fanden die Beamten noch mehrere Gramm Cannabis. Neben dem Verkehrsdelikt muss sich der 28-Jährige nun auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr wurde im Hindenburgring in Bad Homburg ein 18-jähriger BMW-Fahrer von einer Polizeistreife kontrolliert. Dieser schien ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv. Auch der 18-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

