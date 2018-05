POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 01.05.2018

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg

4 Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Friedrichsdorf, Max-Planck-Straße / Färberstr. Mo., 30.04.2018, 22:35 Uhr

Ein 22-Jähriger aus Offenbach befuhr mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin in einem blauen Honda Civic die Max-Planck-Straße in Friedrichsdorf und wollte an der Einmündung zur Färberstraße in diese nach links in Richtung Burgholzhausen einbiegen. Aus dieser Richtung befuhr ein 18-jähriger Friedrichsdorfer mit einem schwarzen BMW X5 die Färberstraße in Richtung Stadtmitte. Der Hondafahrer fuhr unter Missachtung der Vorfahrt (Stoppschild) des BMW-Fahrers in die Färberstraße ein und wurde von diesem seitlich erfasst. Durch den Aufprall wurde der Honda um die eigene Achse geschleudert, wobei der Fahrer durch die geschlossene Seitenscheibe aus dem Fahrzeug herausgeschleudert wurde. Dieser, sowie seine ebenfalls 22-jährige Beifahrerin erlitten multiple Verletzungen und wurden schwer verletzt in umliegende Kliniken verbracht. Der Fahrer des BMW, sowie dessen 17-jähriger Beifahrer wurden lediglich leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 50.000,- geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden Zur Unfallaufnahme wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Zwecks Rettung, Bergung, und Hilfeleistung an der Unfallstelle waren 2 Rettungswagen und 4 Einsatzwagen der Feuerwehr Burgholzhausen im Einsatz. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallort: Usingen, Am gebackenen Stein Unfallzeit: Montag, 30.04.2018, 14:45 Uhr

Sachverhalt: Der 66-jährige Peugeot-Fahrer stand mit seinem Fahrzeug in der Ausfahrt des Penny-Marktes "Am gebackenen Stein Usingen" und wollte nach links in Richtung Achtzehnmorgenweg einbiegen. Hierbei übersah er den Mercedes Sprinter eines 46-jährigen Fahrers, welcher aus Richtung Raiffeisenstraße herannahte, so dass es zum Zusammenstoß kam.

An beiden Kfz entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4000 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallort: Usingen, Wilhelmjstr. Unfallzeit: Montag, 30.04.2018, 17:30 Uhr

Sachverhalt: Der 53-jährige Fahrer eins VW Golf stand auf einer neben der "Fahrbahn" gelegenen Parkfläche. Von diesem Parkplatz wollte er rückwärts auf die "Fahrbahn" fahren. Hierbei übersah er die von einem anderen Teil des Parkplatzes herannahende 57-jährige Fahrerin eines BMW 316i und es kam zum Unfall. Die BMW-Fahrerin befuhr die Fahrstraße - aufgrund einer defekten Ausfahrtsschranke - allerdings in "entgegengesetzter Richtung" und beachtete hierbei nicht den ausparkenden VW Golf. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3800 EUR.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Tatort: Grävenwiesbach, Bahnhof Tatzeit: Zwischen Freitag, 27.04. und Montag, 30.04.2018

Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter besprühten im Tatzeitraum einen Eisenbahnzug mit Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Usingen unter Tel. 06081/92080 oder an die e-mail-Adresse pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de.

Falsche Polizeibeamte

Tatort: Neu-Anspach, Wernborner Str. Tatzeit: Montag, 30.04.2018, 10:05 Uhr

Sachverhalt: Als falsche Polizeibeamtin trat eine unbekannte Täterin telefonisch in Westerfeld in Erscheinung, als sie einem 58-jährigen Mann erklärte, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegen würde. Der Angerufene erkannte jedoch sofort, dass es sich nicht um die richtige Polizei handelte und brach das Gespräch ab. Anschließend meldete richtigerweise er sich bei der Polizeistation Usingen.

Diebstahl von Blumenkasten

Tatort: Wehrheim, Pfaffenwiesbacher Str. Tatzeit: Zwischen Samstag, 28.04.2018 und Montag, 30.04.2018

Sachverhalt: Ein unbekannter Täter entwendete vom Grundstück des Geschädigten einen Terrakotta- Pflanzkasten, in welchem Hornpfeilchen (lila/weiß) eingepflanzt waren. Für Hinweise in dieser Sache wenden Sie sich bitte an die Polizei Usingen unter Tel. 06081/92080 oder an die e-mail-Adresse pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de .

Verstoß Betäubungsmittel- und Waffengesetz

Tatort: Wehrheim, Am Mühlberg Tatzeit: Montag, 30.04.2018, 22:55 Uhr

Sachverhalt: Bei einer Veranstaltung wurde bei dem 24-jährigen Beschuldigten eine geringe Menge Kokain und Marihuana sowie ein Einhandmesser sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz wurde eingeleitet.

