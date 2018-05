POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 30.04.2018

1. Drei Motorräder entwendet

Usingen, Blücherstraße, zwischen Donnerstag, 26.04.2018, 18:00 Uhr und Samstag, 28.04.2018, 16:30 Uhr

(vh) Drei Motocross-Motorräder entwendeten Unbekannte von einem Grundstück in der Usinger Blücherstraße. Wie ein 42-jähriger Usinger am Samstagnachmittag feststellte, hatten unbekannte Täter in der Zeit seit Donnerstagabend drei Motorräder der Marke Honda, KTM und Husqvarna, im Gesamtwert von 4.800 Euro, entwendet. Die drei nicht angemeldeten Motocross-Maschinen hatte der Usinger mit Planen zugedeckt im Bereich eines Carports abgestellt. Mutmaßlich verwendeten die Täter zum Abtransport der Zweiräder einen Kleintransporter.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Usingen, unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher in Schule und Kindertagesstätte

Bad Homburg - Ober-Eschbach, Jahnstraße und "Im Eschbachtal", zwischen Sonntag, 29.04.2018, 17:00 Uhr und Montag, 20.04.2018, 07:00 Uhr

(vh) Im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach ihr Unwesen treibende Einbrecher suchten in der Nacht zum Montag eine Grundschule in der Jahnstraße sowie eine in der Straße "Im Eschbachtal" benachbart gelegene Kindertagesstätte auf. Am Montagmorgen wurden Schulbedienstete darauf aufmerksam, dass in der Zeit seit Sonntagnachmittag unbekannte Täter ein Fenster aufgebrochen und sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft hatten. Innerhalb der Schule brachen die Täter mehrere Büroräume auf und durchsuchten diese. Dabei fiel ihnen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro in die Hände. Der weiterhin durch den Einbruch verursachte Schaden wird auf insgesamt circa 2.500 Euro geschätzt. Auch in die Kindertagesstätte gelangten die Unbekannten nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte und durchsuchten mehrere Räume. Letztlich entwendeten die Täter daraus ein Wertbehältnis mit mehreren Hundert Euro Bargeld darin. Darüber hinaus verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in den beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Fahrkartenautomaten beschädigt

Neu-Anspach, Bahnhofstraße - dortiger Bahnhof, Samstag, 28.04.2018, zwischen 14:00 Uhr und 22:30 Uhr

(vh) Unbekannte Vandalen sorgten am Samstag für einen beträchtlichen Schaden am Bahnhof in Neu-Anspach. Wie Mitarbeiter der Hessischen Landesbahn am Samstagabend feststellten, hatten unbekannte Täter in den zurückliegenden Stunden die Bildschirme an zwei Fahrkartenautomaten beschädigt und dadurch einen Schaden von circa 2.000 Euro verursacht. Infolge der Beschädigungen waren die Automaten nicht mehr funktionsfähig.

Hinweise von Zeugen nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Usingen, unter der Telefonnummer (06081) 9208-0entgegen.

4. Auto in Oberursel aufgebrochen

Oberursel, Mittelweg, zwischen Samstag, 28.04.2018, 17:30 Uhr und Sonntag, 29.04.2018, 09:00 Uhr

(vh) Mit dem Ziel die im Fahrzeug liegende Handtasche zu entwenden, brach ein Unbekannter im Verlauf des Wochenendes einen Pkw im Mittelweg in Oberursel auf. Wie die Besitzerin eines Fiat Punto am Sonntagmorgen feststellen musste, wurde in den zurückliegenden Stunden eine Scheibe ihres Fahrzeuges eingeschlagen und die darin gelegene Handtasche herausgeholt. Die Tasche, in der sich keine Wertgegenstände befanden, ließ der Täter unweit des Fahrzeuges zurück. Der infolge der Tat am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die "AG PKW" der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. VW Polo beschädigt

Königstein, Limburger Straße, zwischen Samstag, 28.04.2018, 12:00 Uhr und Sonntag, 29.04.2018, 15:00 Uhr

(vh) Durch Unbekannte wurde im Verlauf des Wochenendes in der Limburger Straße in Königstein ein Pkw beschädigt. Der Besitzer eines VW Polo stellte am Sonntagnachmittag fest, dass unbekannte Täter alle vier Reifen platt gestochen hatten. Zusätzlich wurden noch mehrere rohe Eier auf das, auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses, geparkte Fahrzeug geworfen. Der verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise von Zeugen nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Königstein, unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

6. 13-Jährigen bestohlen

Bad Homburg, Tannenwaldallee, Sonntag, 29.04.2018, gegen 19:50 Uhr

(vh) Einen Rucksack entwendeten drei jugendliche Täter am Sonntagabend von einem 13-Jährigen in der Bad Homburger Innenstadt. Als sich ein 13-jähriger Bad Homburger gegen 19:50 Uhr an einer Bushaltestelle im Bereich der Tannenwaldallee befand, kamen drei Jugendliche auf Fahrrädern zu ihm gefahren. Von zwei der Jugendlichen wurde der 13-Jährige abgelenkt und in ein Gespräch verwickelt, während der Dritte dessen Rucksack wegzog. Anschließend flüchteten die drei Täter mit ihrer Beute in Richtung Dornholzhausen. Auf seinem Roller versuchte der 13-Jährige die Diebe noch zu verfolgen und konnte dabei sehen, wie diese aus dem Rucksack die Geldbörse und weitere Gegenstände entnahmen, bevor sie diesen wegwarfen. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach den drei jugendlichen Tätern verliefen letztlich erfolglos. Die mit Mountainbikes fahrenden Jugendlichen werden im Alter zwischen 13 bis 15 Jahren, blonden bzw. braunen Haaren und mit mitteleuropäischem Aussehen beschrieben.

Das Diebstahlskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

7. Vandalismus in Dornholzhausen

Bad Homburg - Dornholzhausen, Valkenierstraße / Dornholzhäuser Straße, Samstag, 28.04.2018, gegen 02:00 Uhr

(vh) Zu einem kleineren Brand kam es in der Nacht zum Samstag im Bereich des Bad Homburger Stadtteiles Dornholzhausen. Eine aufmerksame Zeugin wurde gegen 02:00 Uhr auf ein Feuer im Bereich einer öffentlichen Sitzecke in der Valkenierstraße / Ecke Dornholzhäuser Straße aufmerksam. Da sich der Brand noch nicht ausgedehnt hatte, gelang es der Zeugin den Brand selbst zu löschen, wodurch keine Alarmierung der Feuerwehr notwendig wurde. Mutmaßlich hatten Unbekannte eine brennbare Substanz auf einem Holz-Tisch ausgebracht und entzündet. Durch das rasche Löschen des Brandes entstand letztlich kein nennenswerter Schaden.

8. Graffiti an Zug

Grävenwiesbach, Naunstädter Straße - dortiger Bahnhof, zwischen Freitag, 27.04.2018, 22:00 Uhr und Montag, 30.04.2018, 04:10 Uhr

(vh) Über das vergangene Wochenende hinweg kam es im Bereich des Bahnhofes Grävenwiesbach erneut zu einer Sachbeschädigung an einem Zug in Form von aufgesprühten Graffiti. Durch Mitarbeiter der Hessischen Landesbank wurde am Montagmorgen festgestellt, dass in den zurückliegenden Tagen ein Triebwagen auf seiner gesamten Länge infolge Farbschmierereien beschädigt wurde und dadurch ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro entstand. Zu einer gleichgelagerten Tat kam es in der Nacht zum Samstag am Usinger Bahnhof. Inwieweit die beiden Taten im Zusammenhang stehen müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Usingen, unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

9. Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Bad Homburg - Dornholzhausen, Lindenallee, Sonntag, 29.04.2018, gegen 19:50 Uhr

(vh) Durch eine Alarmanlage wurde am Sonntagabend die Vollendung eines Einbruches in einen Getränkemarkt in Bad Homburg-Dornholzhausen verhindert. Gegen 19:50 Uhr löste mit lautem Geheule die Alarmanlage des in der Lindenallee gelegenen Marktes aus. Bei anschließender Nachschau durch Verantwortliche des Objektes zeigte sich, dass es unbekannten Tätern gelungen war, eine im rückwärtigen Bereich des Getränkemarktes befindliche Tür gewaltsam zu öffnen. Durch den akustischen Alarm wurden die Täter von einer weiteren Tatausführung abgehalten und flüchteten, ohne einen Schaden verursacht zu haben, unerkannt in unbekannte Richtung.

Hinweise von Zeugen nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Bad Homburg, unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

10. Über Rotlicht gefahren und Unfall verursacht

Gemarkung Friedrichsdorf-Köppern, Landesstraße 3057 - Kreuzung "Buscheck", Samstag, 28.04.2018, gegen 09:15 Uhr

(vh) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen im Bereich der "Buscheck"-Kreuzung in Köppern, als ein Autofahrer das für ihn geltende Rotlicht einer Ampel missachtete. Gegen 09:15 Uhr wollte ein 34-jähriger Frankfurter bei Grünlicht mit seinem Ford Transit von der A5 kommend im Kreuzungsbereich nach links, in Richtung Rodheim abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 55-jähriger Friedrichsdorfer mit seinem Seat Leon von Köppern kommend in Richtung A5. Dabei missachtete der Friedrichsdorfer das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. Es kam nachfolgend zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolgedessen die beiden Fahrzeugführer unverletzt blieben. Der durch das Unfallgeschehen entstandene Sachschaden an den beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 3.500 Euro geschätzt.

11. Unfall verursacht und geflüchtet

Oberursel, Adenauerallee 21, Samstag, 28.04.2018, zwischen 15:25 Uhr und 15:45 Uhr

(vh) Einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro verursachte ein Autofahrer am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Oberurseler Innenstadt an einem anderen Fahrzeug und flüchtete anschließend. Gegen 15:25 Uhr hatte eine 27-jährige Oberurselerin ihren Skoda Octavia auf dem Parkplatz einer Drogerie geparkt. Als sie nur 20 Minuten später zurückkehrte, stellte sie einen erheblichen Schaden im Heckbereich ihres Fahrzeuges fest. Der Unfallverursacher, der den Schaden mutmaßlich beim Einparken oder Vorbeifahren verursacht hatte, entfernte sich letztlich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Oberursel, unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

12. Fahrzeug übersehen und Unfall verursacht

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße 3057, Sonntag, 29.04.2018, gegen 20:45 Uhr

(vh) Ein vorbeifahrendes Fahrzeug übersah am Sonntagabend ein Autofahrer in der Wilhelmstraße in Friedrichsdorf und verursachte dadurch einen Unfall. Gegen 20:45 Uhr wollte ein 41-jähriger Friedrichsdorfer mit seinem VW Golf aus einer Grundstücksausfahrt auf die Wilhelmstraße einbiegen. Dabei übersah der 41-Jährige einen auf der Wilhelmstraße fahrenden Citroën C2, an dessen Steuer sich eine 35-jährige Frau aus Kelsterbach befand und touchierte diesen. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der an ihren noch fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

