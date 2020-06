Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Glück trotz hilfloser Lage

Schwerin (ots)

Mit einer Geldbörse in der Hand erschien am 31.05.2020 gegen 17:00 Uhr ein Mann auf dem Bundespolizeirevier Schwerin und übergab diese den dortigen Beamten. Aufgefunden hat er die Börse bei einer Person, die sich auf dem Grunthalplatz schlafend unter einer Bank befand. Nachdem die Beamten sich den genauen Fundort erklären ließen, begaben sie sich dort hin, um den rechtmäßigen Eigentümer seine Geldbörse zurückzugeben. Dieser war aber offensichtlich so stark alkoholisiert, dass er weder die Beamten wahrnahm, noch in der Lage war, seinen Weg selbstständig fortzusetzen. Darüber hinaus hatte dieser wohl so viel Alkohol zu sich genommen, dass er nicht mal mehr in der Lage war, bei einem Atemalkoholtest mitzuwirken. Diese Gesamtumstände veranlassten die Beamten einen Rettungswagen hinzuziehen, der den 59-jährigen Mann zur Ausnüchterung in ein Klinikum verbrachte. Ein heftiger Kater dürfte den Mann tags darauf wohl erwarten, aber immerhin blieb ihm dank des ehrlichen Finders der Verlust seiner Geldbörse erspart.

