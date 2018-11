BPOL-HRO: Herkunft von Buntmetall unklar

Rostock (ots) - Am gestrigen Abend stellten Beamte der Bundespolizei bei einer Kontrolle im Seehafen Rostock einen aus Dänemark mit der Fähre eingereisten Mercedes Sprinter fest, in welchem sich sieben rumänische Staatsangehörige befanden.

Nach eingehender Überprüfung des Fahrzeuges in Zusammenarbeit mit dem Zoll wurden durch die Beamten diverse Kupferrohre, Kupfer-Litzenkabelenden sowie elektrisches Installationsmaterial mit einem Gesamtgewicht von 750 kg aufgefunden. Hierfür konnten die Fahrzeuginsassen keine Eigentumsnachweise vorlegen.

Das aufgefundene Material wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Hehlerei eingeleitet. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,- Euro erhoben. Die Ermittlungen zur Herkunft der Sachen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell