Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Angelausflug nach Dänemark endet in Handewitt: Gesuchten Mann verhaftet, Schlagring sichergestellt; Auto nicht versichert

Handewitt (ots)

Sonntagmorgen kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei einen VW Touran am Scandinavienpark in Handewitt. Die beiden Männer aus NRW wiesen sich ordnungsgemäß aus und gaben an zum Angeln nach Dänemark zu wollen.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten jedoch fest, dass gegen den 58-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Urkundenfälschung.

Weiterhin entdeckten die Bundespolizisten griffbereit in der Mittelkonsole einen Schlagring. Dieser ist nach dem Warengesetz verboten. Die beiden Männer wurden mit zur Dienststelle genommen.

Der Gesuchte konnte die festgelegte Geldstrafe von 678,50 Euro begleichen und entging einem 40-tägigen Gefängnisaufenthalt. Die Beamten stellten zusätzlich fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz vorlag.

Der Fahrer muss nun mit Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen - und das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Das Fahrzeug wurde stillgelegt.

Ob der Angelausflug nach Römö mit einem anderen Fahrzeug stattgefunden hat, bleibt offen.

