Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: 11 unerlaubte Einreisen, 5 Zurückweisungen an der Grenze

Flensburg (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Flensburger Bundespolizei bei Kontrollen in den grenzüberschreitenden Zügen und Fernbussen aus Dänemark wieder Personen festgestellt, die ausweislos waren oder nicht die erforderlichen Einreisedokumente vorweisen konnten. Insgesamt 11 Männer aus Afghanistan, Marokko, Syrien, Somalia und Pakistan mussten zwecks Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle.

Fünf Personen wurden durch die dänische Polizei an der Grenze zurückgewiesen und an die Bundespolizei übergeben. Auch hier galt es zunächst die Identität der Personen zu klären. Es handelte sich um Männer und Frauen aus Thailand, Ägypten, Afghanistan und Eritrea. Sie wurden an die zuständigen Ausländerbehörden weitergeleitet.

