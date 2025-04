Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Wickede - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0329

Bei einem Verkehrsunfall am 28. März in Dortmund-Wickede ist eine junge Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete.

Gegen 7:40 Uhr fuhr die 25-jährige Radfahrerin aus Kamen auf dem Dollersweg in Richtung Süden. In Höhe der Einmündung zum Wickeder Hellweg touchierte ein Autofahrer mit seinem rechten Außenspiegel den Lenker der 25-Jährigen, sodass sie stürzte. Der ca. 30 Jahre alte Autofahrer flüchtete mit seinem dunklen Kombi über den Wickeder Hellweg in Richtung Westen.

Durch den Sturz ist die Kamenerin leicht verletzt worden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer oder zu dem dunklen Kombi machen können. Hinweise melden Sie bitte der Polizeiwache Asseln unter 0231/132-3721.

