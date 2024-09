Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer stürzt bei Verkehrsunfall in Dortmund Mengede - schwarzer Kastenwagen flüchtig: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0837

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Radfahrer aus Dortmund und einem schwarzen Kastenwagen am 2. September 2024 gegen 19:40 Uhr in Dortmund Mengede stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Das schwarze Auto entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich im Kreisverkehr "Mengeder Straße" in Höhe der Straße "Zum Erdbeerfeld". Der Jugendliche befuhr den Kreisverkehr in südlicher Richtung. Aus der Sackgasse "Mengeder Straße" fuhr der schwarze Kastenwagen in den Kreisverkehr ein. Es kam zu einem Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrrad, sodass der Radfahrer stürzte. Das Auto entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Jugendlichen zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Mengede unter der Rufnummer 0231-132-2721 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell