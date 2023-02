POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0204 Mit einer Schusswaffe und mit einer Stange oder einem ähnlichen Gegenstand verletzten zwei unbekannte Männer am Samstag (25.2.2023) einen Hamburger in Dortmund. Der 46-Jährige gab an, um 23:07 Uhr auf der Burgholzstraße in einem Auto überfallen worden zu sein. Er habe in dem Auto der beiden Täter - vermutlich ein dunkler BMW - ...

