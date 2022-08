POL-DO: Autofahrer übersieht Motorrad - Kradfahrer schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0889 Ein zunächst verbaler Streit ist am Samstagabend (13. August) in Dortmund-Aplerbeck in eine handfeste Auseinandersetzung ausgeufert. Ein Jugendlicher versprühte Pfefferspray in einem Lebensmittelgeschäft am Aplerbecker Marktplatz, wodurch vorwiegend unbeteiligte Kunden leicht verletzt wurden. Auslöser des Streites war gegen 19:35 Uhr offensichtlich der zu geringe Abstand zueinander. ...

