Polizei Dortmund

POL-DO: Zehnjährige Radfahrerin im Lüner Norden angefahren

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0046

Am Dienstagmorgen (11. Januar) ist auf der Laakstraße in Lünen eine zehnjährige Radfahrerin angefahren worden. Sie wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 41-jährige Lünerin die Laakstraße in Richtung Westen. An der Kreuzung Akazienstraße bemerkte sie aus bislang ungeklärter Ursache die junge Lünerin auf ihrem Rad zu spät, die die Akazienstraße in Richtung Norden befuhr und die Laakstraße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell