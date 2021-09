Polizei Dortmund

POL-DO: Beifahrerin nach Unfall auf der A44 bei Werl mit Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen

Dortmund (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 21-jährige Beifahrerin eines Mercedes Vito in der Nacht zu Freitag (24.09.2021) bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 44 bei Werl.

Nacht ersten Erkenntnissen fuhr der 29-jährige Fahrer des Mercedes gegen 3.25 Uhr in Richtung Kassel auf einen Schwertransporter zu. Offenbar erkannte der Fahrer den vorausfahrenden Transporter zu spät und versuchte, durch ein Ausweichmanöver eine Auffahrunfall zu verhindern. Dabei schlug der Mercedes mehrfach in die Leitplanke in der Mitte der Autobahn und kollidierte auch mit dem Schwertransporter.

Der Rettungsdienst transportierte die Beifahrerin in ein Krankenhaus. Von dort wurde sie später aufgrund schwerer Verletzungen in eine Spezialkinik geflogen.

Am Unfallort stellte die Polizei den Führerschein des unverletzten Mercedes-Fahrers aus dem Erzgebirgkreis sicher und untersagte ihm die Weiterfahrt. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer übermüdet war.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell