POL-DO: Mann nach Sturz in Stadtbahn verletzt - Polizei sucht Autofahrerin

Dortmund (ots)

Bei der Notbremsung einer Stadtbahn am Montag (21.6.) auf dem Wickeder Hellweg ist ein Fahrgast gestürzt und verletzt worden. Die Polizei sucht nun die mutmaßliche Verursacherin des Unfalls.

Den Zeugenangaben zufolge war die Stadtbahn gegen 15.10 Uhr auf dem Wickeder Hellweg in Richtung Westen unterwegs - ebenso die gesuchte Frau in ihrem schwarzen VW. Als sie nach links in die Straße Rübenkamp abbog, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache offenbar die linksseitig fahrende Stadtbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 37-jährige Fahrer eine Notbremsung ein. Ein 27-jähriger Fahrgast aus Dortmund stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin fuhr weiter.

Laut Zeugenaussagen hatte die Frau eine dunkle Hautfarbe und war mit einem schwarzen VW Tiguan unterwegs. Hinweise nimmt die Polizeiwache Asseln unter 0231-132-3721 entgegen.

