POL-DO: Unter Drogeneinfluss auf der Kaiserstraße unterwegs - Auto prallt in Straßenbahn

Offenbar unter Drogeneinfluss war ein Autofahrer gestern (6.6.) auf der Kaiserstraße unterwegs. Keine gute Idee: Schnell war die Rot zeigende Ampel übersehen, der Zusammenstoß mit einer Straßenbahn folgte.

Gegen 17:35 Uhr fuhr ein 19-Jähriger aus Haltern am See mit einem Audi A3 auf der Kaiserstraße und beabsichtigte auf die Klönnestraße Richtung Norden abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr nach links in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig nahte eine Straßenbahn von hinten heran - sie war auf der Kaiserstraße stadtauswärts unterwegs. Der Audifahrer prallte mit seinem Wagen in die Bahn und verletzte den 44-jährigen Straßenbahnführer aus Kamen leicht. Rettungskräfte behandelten den Kamener vorsorglich an der Unfallstelle.

Da der 19-Jährige auf die Polizeibeamten während der Verkehrsunfallaufnahme verdächtig wirkte, folgte ein Drogenvortest. Durch das positive Ergebnis endete die Unfallaufnahme für den jungen Mann mit einer ärztlichen Blutprobenentnahme auf der Polizeiwache. Den Führerschein stellten die Beamten sicher, der 19-Jährige darf bis auf Weiteres kein Fahrzeug mehr führen. Außerdem wird auf ihn ein kostspieliges Verfahren von mehreren Hundert Euro sowie eine längere Fahrpause zukommen, bis er seinen Führerschein wieder in den Händen halten darf.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 15000 Euro. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsstörungen.

