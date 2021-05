Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0476

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Lindenhorster Straße ist am vergangenen Wochenende (30. April bis 3. Mai) ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Unbekannte drangen gewaltsam in einen Lagerraum ein und entwendeten aus diesem mehrere Paletten medizinischer Gesichtsmasken. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Eigentümer am Montag (3. Mai) gegen 10 Uhr den Einbruch in seine Lagerhalle. Seinen Angaben zufolge lagerten dort mehrere Paletten mit medizinischen Gesichtsmasken.

Die Täter verschafften sich offenbar über das Wochenende Zutritt zu dem Firmengelände und drangen gewaltsam in den Lagerraum ein. Aufgrund der Menge der Paletten geht die Polizei davon aus, dass für den Abtransport ein oder mehrere Fahrzeuge genutzt wurden.

Wer hat am Wochenende verdächtige Beobachtungen an der Lindenhorster Straße gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge zwischen der Pottgießerstraße und Lütge Heidestraße aufgefallen, die Ladetätigkeiten vorgenommen haben?

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

