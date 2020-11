Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme im Zusammenhang mit Kellerbrand in Dortmund-Oespel

Im Zusammenhang mit dem Kellerbrand am 16.10.2020 in dem Mehrfamilienhaus an der Borussiastraße konnte am gestrigen Tage ein 34-jähriger Dortmunder vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das Amtsgericht Dortmund am heutigen Tage einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung. Der Beschuldigte macht von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Die Ermittlungen dauern an. Es wird auch geprüft, ob der Beschuldigte für weitere Brände verantwortlich ist.

Zuständige Staatsanwältin ist Sandra Lücke (0172-3752758).

Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4736061

