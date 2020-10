Polizei Dortmund

POL-DO: Auto überschlägt sich auf der B 1 - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1173

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (25.10.) auf der B 1 ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Sein Fahrzeug hatte sich überschlagen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 21-jährige Dortmunder gegen 12.30 Uhr mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen des Westfalendamms in Richtung Unna unterwegs. Etwa in Höhe der Max-Eyth-Straße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW geriet ins angrenzende Gleisbett, bevor er gegen einen Baum prallte und sich mehrfach überschlug.

Bei dem Unfall verletzte sich der 21-jährige Fahrer schwer. Seine Beifahrerin (22, aus Düsseldorf) erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten beide in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mussten der linke Fahrstreifen der B 1 in Richtung Unna sowie der in Richtung Dortmund gesperrt werden. Auch die Stadtbahn konnte in dieser Zeit nicht fahren.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zu möglichen weiteren Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Körne unter 0231-132-3321 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell