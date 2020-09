Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der A 45 schwer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 45 ist am Sonntagmittag (14. September) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 55-Jährige aus Goch war gegen 14 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs. Den ersten Zeugenangaben zufolge bemerkte er im Bereich der Lennetalbrücke offenbar zu spät einen wegen des hohen Verkehrsaufkommens langsam vor ihm fahrenden Pkw. Bei dem folgenden Ausweichmanöver geriet sein Motorrad ins Straucheln und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er touchierte daraufhin das vor ihm fahrende Auto eines 29-Jährigen aus Bad Aibling und das eines 41-Jährigen aus Enningerloh, das sich auf dem linken Fahrstreifen davor befand. Anschließend stürzte der Mann und wurde schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Autobahn musste an der Unfallstelle zunächst voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Hagen-Süd abgeleitet. Ab ca. 15 Uhr floss der Verkehr links an der Unfallstelle vorbei, gegen 16.25 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 6.000 Euro

