POL-DO: Einbruch in Autohaus - Die Polizei fahndet mit Fotos

Einbruch in Autohaus - Die Polizei fahndet mit Fotos

Dortmund

16. April 2020

Die Polizei Dortmund fahndet nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der am 16. April 2020 in die Büroräumlichkeiten eines Autohauses in der Freie-Vogel-Straße eingebrochen ist.

Der Unbekannte hatte sich gegen 1.10 Uhr unerlaubt Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und Bargeld entwendet. Ein weiterer Verdächtiger stand offensichtlich zu dem Zeitpunkt vor dem Gebäude Schmiere. Anschließend entkamen beide unerkannt mit der Beute.

Die Polizei fahndet nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach den unbekannten Tatverdächtigen.

Zeugen, die Hinweise zu der Identität des unbekannten Tatverdächtigen geben können, melden sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

