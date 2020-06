Polizei Dortmund

POL-DO: Schussabgabe in einem Goldankauf-Geschäft in der Dortmunder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0661

Nach einer Auseinandersetzung in einem Goldankaufgeschäft in der Dortmunder Innenstadt am 26.06.2020 kam es zu einer Schussabgabe auf den Angestellten des Geschäftes, die Polizei sucht anhand der Personenbeschreibung des Täters Zeugen.

Kurz vor 17.00 Uhr betrat der bislang unbekannte männliche Täter das Geschäft an der Kampstraße und bot dem Angestellten Goldschmuck zum Kauf an. Über den Ankaufpreis konnte jedoch keine Einigung erzielt werden, beide Parteien gerieten in Streit.

Die Auseinandersetzung eskalierte, nachdem sie auch körperlich geführt wurde, als der Tatverdächtige eine Schusswaffe zog und mindestens zweimal in Richtung des Angestellten schoss. Der Unbekannte flüchtete anschließend in die nahegelegene U-Bahn-Anlage "Kampstraße".

Er wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, breite Statur mit Bauchansatz, kurze schwarze Haare, nach Angaben des Geschädigten eher dunklerer Teint, kurzes schwarze Haare - Bekleidet mit blauem medizinischen Mundschutz, hellbeiges Poloshirt, weiße Turnschuhe und einer dunkelbeigen Stoffhose

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen trafen Polizeibeamte auf eine Person, die auf die Täterbeschreibung zutraf und nahmen diese fest. Der Tatverdacht erhärtete sich jedoch nicht, so dass die Person wieder entlassen wurde.

Der Geschädigte erlitt durch die Schussabgaben Verletzungen, er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich auf der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Redaktioneller Hinweis für Journalisten: Nachfragen zu diesem Sachverhalt bitte ab Montag, 29.06.2020, zu den üblichen Geschäftszeiten der Pressestelle PP Dortmund.

