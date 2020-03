Polizei Dortmund

POL-DO: Mann in Soest mit Messer lebensbedrohlich verletzt - Notwehr nicht auszuschließen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund

Am Nachmittag des 27.2.2020 verletzte ein 39-Jähriger einen 36-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus im Soester Süden mit einem Küchenmesser. Der 36-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen im Bauchraum und befindet sich weiter in einem kritischen Zustand.

Vorausgegangen war eine Streitigkeit, in deren Verlauf der Verletzte mit mehreren weiteren Personen in die Wohnung des Beschuldigten einzudringen versuchte.

Der Beschuldigte wurde zunächst vorläufig festgenommen und am 28.2.2020 mangels dringenden Tatverdachts aus dem Gewahrsam entlassen. Eine Notwehrsituation kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Arnsberg, Herr Schmelzer, Tel. 02931/804864.

