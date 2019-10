Polizei Dortmund

POL-DO: Personengruppe tritt auf Raubopfer ein - Festnahme

Dortmund (ots)

Opfer eines schweren Raubüberfalles wurde ein 19-jähriger Dortmunder am 25.10.2019 auf der Hainallee in Dortmund-Mitte. Die Polizei konnte wenig später einige Tatverdächtige festnehmen.

Nach Angaben des Geschädigten und weiterer Zeugen war der 19-Jährige gegen 23.00 Uhr mit der U-Bahn aus der Dortmunder Innenstadt in Richtung Süden unterwegs. In der U-Bahn-Station "Markgrafenstraße" verließ er die Bahn. Mit ihm stieg eine ca. 7 - 8 köpfige Personengruppe junger Männer aus, die ebenso wie der Geschädigte die Station an der Hainallee verließen.

Plötzlich seien zwei junge Tatverdächtige auf den Dortmunder zugegangen, so die einhelligen Angaben der Zeugen, und hätten ihn geschlagen und auf dem Boden liegend getreten sowie das Opfer mit Pfefferspray attackiert. Dann raubten die zunächst unbekannten Männer das Handy des Geschädigten und sein Bargeld. Der 19-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten vier junge Männer im Alter von 16 und 17 Jahren (deutsche und spanisch/marokkanische Staatsangehörigkeit) sich in einem Busch versteckend antreffen und festnehmen. Mittels polizeilichem Messenger-Dienst konnten einige der festgenommenen Tatverdächtigen durch Zeugen wiedererkannt werden, von der Tatbeute fehlt jedoch weiterhin jede Spur.

Die Ermittlungen dauern an.

