Polizei Dortmund

POL-DO: 19-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall auf der A 2 bei Hamm

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0969

Ein 18-jähriger Autofahrer hat sich am gestrigen Samstagabend (24. August) mit seinem Fahrzeug auf der A 2 in Höhe der Anschlussstelle Hamm-Uentrop überschlagen. Ein 19-jähriger Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert und starb noch am Unfallort.

Ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr der 18-Jährige gegen 19.40 Uhr auf der A 2 in Richtung Oberhausen. Kurz vor der Ausfahrt Hamm-Uentrop wechselte er vom linken Fahrstreifen über alle drei Fahrstreifen hinweg in die Ausfahrt. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Mercedes und kam von der Fahrbahn ab. Er rutschte über eine Grünfläche, stieß mit der Leitplanke der gegenüberliegenden Auffahrt zusammen und überschlug sich schließlich. Zwei der insgesamt fünf Insassen wurden durch die Wucht des Aufpralls aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein 19-Jähriger (aus Ahlen) starb noch am Unfallort. Ein ebenfalls aus dem Auto geschleuderter 20-Jähriger (ebenfalls aus Ahlen) wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

Der 18-jährige Fahrer, ein weiterer 20-jähriger Beifahrer (beide aus Ahlen) sowie ein 24-Jähriger aus Münster wurden mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren.

Ersthelfer hielten an der Unfallstelle und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten musste die Anschlussstelle Hamm-Uentrop bis einschließlich 23.15 Uhr für mehrere Stunden gesperrt werden.

Der Mercedes wurde durch den Aufprall nahezu vollständig beschädigt. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 80.000 Euro.

Hinweis für Medienvertreter: Ihre Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

