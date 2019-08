Polizei Dortmund

POL-DO: 19-jähriger Lüner vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0946

Seit Freitagmittag (16. August) wird der 19-jährige Leander Grötken vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Lüner.

Er verließ sein Zuhause gegen 13 Uhr, um eine Radtour zu machen. Seitdem ist er jedoch nicht nach Hause zurückgekehrt. Zudem wurde sein Fahrrad am Sonntag (18. August) gegen 17 Uhr am Kommunalfriedhof an der Cappenberger Straße abgestellt und angekettet gefunden.

Die Polizei fragt nun: Haben Sie Leander gesehen? Er wird wie folgt beschrieben: ca. 190 cm groß, schlank, dunkelbraune Haare, braune Augen, helle Haut, Drei-Tage-Bart. Er trug zuletzt ein dunkles Kapuzenshirt, eine blaue Jeanshose und Halbschuhe in Blautönen. Zudem hatte er einen Rucksack dabei.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

