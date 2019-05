Polizei Dortmund

POL-DO: Väterchen Rost verhindert die Weiterfahrt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0498 Am 3. Mai haben Beamte der Polizei Dortmund eine echte Rostlaube aus dem Verkehr gezogen. Gegen 10.15 Uhr hielten die Beamten das fahrende Korrosionsprodukt im Bereich der Gronaustraße in der nördlichen Innenstadt an. Das Auto war komplett durchgerostet.

Aber der Rost war nicht alles, was an diesem Fahrzeug (?) beanstandet werden musste. Erhebliche Mängel an der Bremse, massiver Ölverlust, abgefahrene Reifen sowie eine gebrochene Fahrwerksfeder sind nur ein Teil der festgestellten Mängel.

Natürlich untersagten die Beamten die Weiterfahrt und stellten auch die Kennzeichen sicher.

So lustig es klingt, so gefährlich sind solche tickenden Zeitbomben im Straßenverkehr!

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell