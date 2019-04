Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl in Mengede

Nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstag (9.4.) an der Mengeder Straße sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der spätere Tatverdächtige gegen 11.20 Uhr das Büro eines Pflegedienstes nahe der Siegenstraße. Er verwickelte die 43-jährige Mitarbeiterin in ein Gespräch und entwendete dabei ihr Mobiltelefon von einem Tisch. Als der Mann flüchtete, lief ihm ein 52-jähriger Kollege der Frau hinterher, nachdem diese ihn auf die Tat aufmerksam gemacht hatte. Der Tatverdächtige stieg an einem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite - offenbar als Beifahrer - in ein Auto. Dieses prallte zunächst noch gegen ein dort geparktes Fahrzeug und touchierte dann das Knie des 52-Jährigen, welcher sich in den Weg stellen wollte. Er wurde leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Wagen auf der Mengeder Straße in Richtung Süden.

Bei dem Auto soll es sich um einen grünlichen, goldenen VW Golf handeln. Der Tatverdächtige soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß gewesen sein. Zeugenaussagen zufolge hat er einen südländischen Phänotyp und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke sowie ein grünes Shirt. Der mutmaßliche Fahrer kann derzeit nicht beschrieben werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

