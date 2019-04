POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Dortmund Asseln - Oberleitungsmast beschädigt

Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0401 Am Montag, 8.4., wurde ein Oberleitungsmast der Straßenbahn stark beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Gegen 9 Uhr morgens stellten Zeugen den Schaden an dem Betonmast in Höhe Asselner Hellweg 1 fest. Bei dem Aufprall, vermutlich durch einen Lkw, war beträchtlicher Sachschaden entstanden. An der Unfallstelle war für eine längere Zeit weder Fußgänger- noch Fahrzeugverkehr möglich. Es kam zu Beeinträchtigungen bis in die Nacht. Der Sachschaden beträgt circa 20.000 Euro.

Die Polizei sucht jetzt nach einem größeren Fahrzeug, vermutlich einem Lkw. An der Unfallstelle wurden Hinweise auf eine gelbe Lackierung des Fahrzeugs gefunden. Die Tatzeit liegt zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Asseln unter 0231-132-3721.

