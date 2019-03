Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0335

Eine 83-jährige Fußgängerin ist am Montag (18.3.) gegen 12.55 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Autofahrerin/der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Lünerin zu kümmern.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging die Frau gerade in Höhe der Hausnummer 6 an einer dortigen Hauseinfahrt vorbei, als die/der Gesuchte ihr/sein Auto in dieser wendete. Das helle/beige Fahrzeug touchierte die Lünerin, wodurch diese stürzte und schwer verletzt wurde. Anschließend fuhr die Fahrerin/der Fahrer weiter in Richtung Steinstraße, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Weitere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug liegen aktuell nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Lünen unter 0231-132-3121.

