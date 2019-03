Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht im Dortmunder Süden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0328

Ein Fußgänger ist am Dienstag (19.3.) gegen 5.30 Uhr im Bereich Stockumer Straße/Am Beilstück von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Dortmunder zu kümmern.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Gesuchte mit einem dunklen VW Golf auf der Stockumer Straße in Richtung Osten unterwegs. Als er nach links in die Straße Am Beilstück abbog, übersah er offenbar den 23-Jährigen aus Dortmund. Dieser überquerte im Kreuzungsbereich gerade bei Grünlicht die Fahrbahn. Das Auto erfasste den Mann, wodurch dieser zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Anschließend fuhr der Fahrer weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Bei dem Wagen soll es sich um einen VW Golf in dunkler Farbe und mit Dortmunder Ortskennung gehandelt haben. Am Steuer saß ein Mann.

Zeugen melden sich bitten bei der Polizeiwache in Hombruch unter 0231-132-1521.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell