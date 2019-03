Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger in Hombruch angefahren - Zeugen gesucht!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0324

Ein bislang unbekannter Fußgänger ist am frühen Dienstagmorgen (19. März) in der Straße Am Beilstück von einem Auto angefahren worden.

Ersten Ermittlungen zufolge bog der Fahrer eines schwarzen SUV gegen 5.30 Uhr von der Stockumer Straße nach links in die Straße Am Beilstück ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dunkel gekleideten Fußgänger. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Mann jedoch in unbekannte Richtung. Wenig später stellte der Fahrer eine Beschädigung an seinem Auto fest.

Der Fußgänger war etwa 35 bis 40 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte dunkle Haare und war zum Zeitpunkt des Unfalls dunkel gekleidet.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall und/oder zum unbekannten Fußgänger geben können, sich bei der Polizeiwache Hombruch unter 0231-132-1521 zu melden.

