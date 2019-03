Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtrag zum versuchten Tötungsdelikt in Hamm - Veröffentlichung von Fahndungsplakaten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0325

Wie mit der Pressemeldung Nummer 0196 berichtet, hat sich am 9. Februar 2019 gegen 0.05 Uhr in der Hammer Innenstadt ein versuchtes Tötungsdelikt ereignet. Nun veröffentlichen Polizei und Staatsanwaltschaft in dem Zusammenhang zwei Fahndungsplakate und bitten um weitere Hinweise.

Bei der Auseinandersetzung im Bereich Nassauerstraße/Sternstraße ist ein 55-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Demnach war zuvor eine Gruppe junger Männer, möglicherweise arabischer Herkunft, mit drei weiteren Personen in Streit geraten.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt. Die Hinweise sind an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 oder jede Polizeidienststelle zu richten.

Presseauskünfte erteilt weiterhin die Staatsanwaltschaft Dortmund (Herr Giesenregen) unter 0231-926-26121.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4192781

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

